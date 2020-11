PS dá liberdade de voto nas presidenciais, mas elogia Marcelo e saúda Ana Gomes

O PS não apresenta um candidato às eleições presidenciais de janeiro, mas a Comissão Nacional faz uma "avaliação positiva" do mandato de Marcelo Rebelo de Sousa e saúda Ana Gomes.

A Comissão Nacional do partido, que esteve reunida este sábado, aprovou uma moção em que se defende que os socialistas devem apoiar candidatos presidenciais que defendem o Estado de Direito, a Constituição e "valorizem a cooperação institucional entre Governo e Presidente".



"O PS faz uma avaliação positiva do atual mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Valoriza o entendimento que tem praticado da função presidencial, a proximidade com os portugueses, a solidariedade institucional com os demais órgãos de soberania, a ação na Europa e no mundo em prol dos interesses de Portugal", lê-se na moção que partiu do Secretariado Nacional do PS.

No documento, o PS destaca também a "correta cooperação institucional entre o Presidente da República e o Governo", considerando que "foi um importante contributo para que Portugal superasse a crise e retomasse o caminho do crescimento e da convergência com a União Europeia e reforçasse a sua credibilidade internacional".