Portugal com máximo de casos: 6.640 infetados e mais 56 mortos em 24 horas

Do total de vítimas mortais, 1.458 eram do sexo masculino e 1.390 do sexo feminino.

É o segundo dia com mais óbitos, pois no dia 4 de novembro registaram-se 59.

Mais de 1,24 milhões de óbitos e 49.3 milhões de infetados pelo novo coronavírus foram registados em todo o mundo desde a sua deteção na China, segundo um levantamento feito pela Agência France-Presse (AFP) esta manhã.

A pandemia provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 matou pelo menos 1.243.513 pessoas no mundo desde que foi detetado em dezembro de 2019, na China.

Desde o início da pandemia, foram notificados pelo menos 49.316.540 casos de infeção, dos quais, pelo menos 32.215.500 já são considerados curados.

Com 236.099 mortes em 9.739.897 casos, os Estados Unidos são o país mais afetado em termos de mortes e infeções, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.

Depois, surge o Brasil, com 162.015 mortes e 5.631.181 casos, a Índia, com 125.562 mortes em 8.462.080 casos, o México, com 94.323 mortes e 955.128 casos, e o Reino Unido, com 48.475 mortes e 1.146.484 casos

Entre os países mais atingidos, a Bélgica é o que tem o maior número de mortes em relação à sua população, com 110 mortes por 100.000 habitantes, seguida do Peru (105), da Espanha (83) e do Brasil (76).





Casos de Covid-19 por região em Portugal