Portugal com máximo de casos: 6.640 infetados e mais 56 mortos em 24 horas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais 56 mortos e 6.640 pessoas infetadas com Covid-19 - um novo máximo diário de casos positivos.

É o segundo dia com mais óbitos, pois no dia 4 de novembro registaram-se 59. Quarenta mortes confirmadas este sábado aconteceram na faixa etária com mais de 80 anos de idade, 10 entre os 70 e 79 anos, quatro na 60-69 e duas no grupo 50-59.

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 2.848 mortes e 173.540 casos de infeção pelo novo coronavírus, estando hoje ativos 72.945 casos, mais 2.591 do que na sexta-feira.

Nesta altura, estão internadas 2.420 pessoas (menos cinco face a sexta-feira), das quais 366 estão nos cuidados intensivos (mais 26). Este é o valor mais alto de sempre.

O boletim revela ainda que 3.993 pacientes recuperam da doença.

A DGS refere também que as autoridades de saúde têm em vigilância 91.350 contactos, mais 11.661 em relação a sexta-feira, um número que tem aumentado de forma exponencial, e que foram dados como recuperados, nas últimas 24 horas, mais 3.993 doentes, num total de 97.747 desde o início da pandemia.

A região Norte é a que regista a maioria dos novos casos, tendo sido reportados 3.900 nas últimas 24 horas, totalizando 82.361 casos de infeção e 1.279 mortos desde o início da pandemia, em março.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo foram notificados mais 1.856 novos casos de infeção, contabilizando-se agora 67.725 ocorrências e 1.109 mortes.

Os casos confirmados distribuem-se por todas as faixas etárias, situando-se entre os 20 e os 59 anos o registo de maior número de infeções.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 78.664 homens e 94.876 mulheres, de acordo com os casos declarados.

Do total de vítimas mortais, 1.458 eram do sexo masculino e 1.390 do sexo feminino.