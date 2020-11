Loures quer reforço das equipas de Saúde e melhor gestão hospitalar

O presidente da Câmara Municipal de Loures defende o reforço das equipas de Saúde e uma melhor gestão hospitalar, considerando que o estado de emergência, por si só, "não traz eficácia ao combate à pandemia".

"Limitar a circulação e criar outras restrições quando depois não se conseguem fazer os inquéritos epidemiológicos é, de facto, construir a casa pelo telhado. É tomar medidas drásticas quando não estão as medidas básicas para combater a pandemia", afirmou Bernardino Soares (CDU) à agência Lusa.

Para o autarca de Loures, as medidas básicas passam por "dar resposta na realização dos inquéritos epidemiológicos e meios para contactar com a comunidade, para acompanhar os casos positivos e garantir que eles se mantêm em isolamento, com todo o apoio que necessitarem".

O estado de emergência, decretado na sexta-feira pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai vigorar entre segunda-feira e 23 de novembro.

Por entender que no concelho de Loures, no distrito de Lisboa, "existem muitos problemas que não estão a ter a resposta adequada", a autarquia decidiu enviar uma carta à ministra da Saúde, Marta Temido, elencado um conjunto de preocupações e de propostas.

"A nossa carta é não só chamar a atenção para aquilo que não foi feito, mas propor medidas que nos parecem ser muito concretas e imediatas para garantir já nos próximos dias ou nas próximas semanas um aumento de capacidade nas várias áreas, explicou o autarca comunista.

Uma das principais preocupações é com o Hospital Beatriz Ângelo, que apresenta uma "sobrecarga" dos internamentos com Covid-19, o que origina "dificuldades, quer na resposta a estes doentes, quer na limitação da atividade regular extra pandemia".

"É necessário uma efetiva gestão regional dos internamentos, seja em enfermaria dedicada à covid, seja em cuidados intensivos, com autoridade em relação a todas as unidades hospitalares da região, a partir da ARSLVT (Administração Regional de Saúde e Vale do Tejo) ou dos próprios membros do Governo", apontou.

Outras medidas defendidas por Bernardino Soares é o reforço das equipas de saúde pública, sugerindo a inclusão de candidatos internos a outras especialidades ou especialistas aposentados que manifestem disponibilidade para retomar "temporariamente" o trabalho.

O reforço das Unidades de Cuidados na Comunidade, da disponibilidade de vacinas nos centros de Saúde e nas farmácias e a criação de "mecanismos céleres para a renovação do receituário" são outras das medidas defendidas pela autarquia.

"A situação que vivemos no Concelho de Loures, e certamente noutros concelhos, exige medidas excecionais, não burocratizadas e expeditas, plenamente justificadas com a evolução da pandemia. É ainda o tempo de tomá-las, as que propomos ou outras igualmente eficazes, de forma a minorar a situação emergência que enfrentamos", sublinha Bernardino Soares.