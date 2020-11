🔴 Em direto: Terminou o Conselho de Ministros para definir medidas do estado de emergência

O Governo reuniu-se este sábado, em Conselho de Ministros extraordinário, para definir as medidas daquele que é o quarto estado de emergência desde o início da pandemia de Covid-19.

O primeiro-ministro, António Costa, vai fazer uma declaração ao país para detalhar o que foi decidido este sábado pelo Governo.

O estado de emergência começa a ser implementado já na segunda-feira, dia 9. Fica em até 23 de novembro, mas pode ser prolongado.

O Presidente da República falou ao país na sexta-feira, para dizer que o regresso ao estado de emergência serve para evitar, em dezembro, "restrições mais drásticas e indesejáveis".

Numa declaração a partir do Palácio de Belém, Marcelo Rebelo de Sousa disse que este estado de emergência será "muito limitado e largamente preventivo".

Em cima da mesa estão medidas como o recolher obrigatório durante a noite ou alguns dias da semana nos concelhos com mais casos de Covid-19, proibição de circulação entre concelhos com maior taxa de transmissão, bem como testes obrigatórios no regresso ao trabalho ou para aceder a determinados serviços e equipamentos ou requisição de recursos humanos e instalações de saúde.

[em atualização]