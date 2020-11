Marcelo felicita Biden e espera "aprofundamento das relações"

Veja também:

Numa nota publicada na página da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa saúda Joe Biden, "Presidente-eleito dos EUA, de acordo com os resultados eleitorais anunciados".

"Com a certeza que as relações entre Portugal e os Estados Unidos da América, com mais de duzentos anos de história, se continuarão a estreitar no futuro, a bem dos dois Países e de todos os seus cidadãos, nomeadamente o milhão e meio de Portugueses e luso-descentes que ali vivem", refere a nota.

O Presidente da República espera, também, "um aprofundamento das relações entre a União Europeia e os EUA, bem como no quadro da Nato".

Joe Biden conquistou este sábado os 20 votos da Pensilvânia no Colégio Eleitoral, ultrapassando os 270 votos necessários aceder à Casa Branca e tornar-se o 46.º Presidente dos EUA.



Com a vitória naquele "estado oscilante", que varia entre democratas e republicanos, Biden conquista 273 votos eleitorais, mais três do que os 270 necessários para chegar à Casa Branca.

Biden já reagiu nas redes sociais e vai fazer uma declaração ao país às 01h00 de domingo (hora de Lisboa).

“América, estou honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país”, escreveu na rede social Twitter.

“O trabalho que temos pela frente é difícil, mas prometo-vos isto: Vou ser um Presidente para todos os Americanos – quer tenham votado em mim ou não”, promete Joe Biden.