Joe Biden "canta" vitória nas eleições nos Estados Unidos

“América, estou honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país”, escreveu na rede social Twitter.

Joe Biden reclama a vitória nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, depois de vários órgãos de comunicação social avançarem o triunfo do candidato democrata sobre Donald Trump.

As estações de televisão CNN, NBC News e o jornal "The New York Times" deram este sábado a vitória nas eleições presidenciais norte-americanas ao candidato democrata Joe Biden e a derrota ao Presidente e recandidato Donald Trump.

O anúncio acontece quatro dias depois das eleições de terça-feira, marcadas por um recorde de afluência.

Joe Biden conquistou este sábado os 20 votos da Pensilvânia no Colégio Eleitoral, ultrapassando os 270 votos necessários aceder à Casa Branca e tornar-se o 46.º Presidente dos EUA.



Com a vitória naquele "estado oscilante", que varia entre democratas e republicanos, Biden conquista 273 votos eleitorais, mais três do que os 270 necessários para chegar à Casa Branca.



Kamala Harris, que será a vice-presidente de Joe Biden, também já reagiu ao anúncio de vitória. Na rede social Twitter, a senadora diz que estas eleições são muito mais do que ela ou Biden, “é a alma da América e a nossa vontade de lutar por ela”.



“Temos muito trabalho à nossa frente. Vamos começar”, afirma Kamala Harris.