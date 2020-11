Eleições nos EUA: António Costa dá os parabéns a Joe Biden

“Parabéns ao Presidente eleito @JoeBiden. Espero que em breve possamos trabalhar no reforço das relações transatlânticas e na gestão de assuntos globais, como as alterações climáticas, a defesa da democracia e a segurança internacional”, escreveu António Costa na rede social Twitter.

Rui Rio felicitou o candidato democrata com uma publicação em inglês na sua conta oficial no Twitter, acompanhada por imagens das bandeiras de Portugal e dos Estados Unidos.

A coordenadora do BE, Catarina Martins, considera “uma boa notícia” que nas eleições norte-americanas tenha havido uma derrota do ódio e do candidato republicano Donald Trump, segundo as projeções.

“Trump perdeu as eleições. Numas eleições muito participadas, com inúmeros riscos, o ódio não ganhou. E isso é uma boa notícia”, escreveu Catarina Martins, numa publicação na sua conta oficial da rede social Twitter.

A comissária europeia portuguesa, Elisa Ferreira, reagiu ao anúncio da vitória de Joe Biden nas eleições presidenciais norte-americanas afirmando “sentir-se bem” e disse esperar que o democrata reconstrua as relações de Washington e Bruxelas.

“A divisão social nos Estados Unidos é preocupante e as coisas não voltarão ao que eram. Temos de continuar a reforçar a UE e a reconstruir as relações da UE e dos Estados Unidos com base em valores e em realidades do século XXI”, escreveu a responsável pela pasta da Coesão e Reformas numa publicação na rede social Twitter.