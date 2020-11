CNN e NBC dão a vitória a Biden nas eleições presidenciais nos EUA

As estações de televisão CNN e NBC News e o jornal "The New York Times" dão a vitória nas eleições presidenciais norte-americanas ao candidato democrata Joe Biden e a derrota ao Presidente e recandidato Donald Trump.

O anúncio acontece quatro dias depois das eleições de terça-feira, marcadas por um recorde de afluência.

Joe Biden conquistou este sábado os 20 votos da Pensilvânia no Colégio Eleitoral, ultrapassando os 270 votos necessários aceder à Casa Branca e tornar-se o 46.º Presidente dos EUA.



Com a vitória naquele "estado oscilante", que varia entre democratas e republicanos, Biden conquista 273 votos eleitorais, mais três do que os 270 necessários para chegar à Casa Branca.

O democrata já reagiu nas redes sociais. "América, estou honrado por me terem escolhido para liderar o nosso grande país”, escreveu na rede social Twitter.

“O trabalho que temos pela frente é difícil, mas prometo-vos isto: Vou ser um Presidente para todos os Americanos – quer tenham votado em mim ou não”, promete Joe Biden.

“Vou manter a confiança que depositaram em mim”, conclui o candidato democrata.

O Presidente Donald Trump contesta a contagem dos votos e fala em fraude. Anunciou para esta tarde uma conferência de imprensa da sua equipa de advogados, onde se espera que sejam conhecidos os novo passos judiciais.

De acordo com a A Associated Press, Trump acusa o candidato democrata Joe Biden de "precipitação" ao anunciar que é o vencedor das eleições e promete apresentar contestações legais às projeções da imprensa norte-americana que concedem a vitória a Biden.



A Associated Press refere que Donald Trump garantiu que "não cede" e promete que vai contestar legalmente os resultados que dão a vitória a Biden, depois de vários dias a criticar a contagem dos votos.

A agência France-Press refere que Donald Trump acusou Biden de se precipitar ao anunciar já que era o novo Presidente norte-americano.

Num discurso na última madrugada, Joe Biden disse esperar uma "vitória clara e convincente" e disse que, depois das eleições, é hora de os norte-americanos se unirem e tentarem ultrapassar as suas diferenças para ultrapassar a pandemia e os efeitos na economia.