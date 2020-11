João Henriques. “Praticamente oferecemos todas as situações de finalização ao Sporting”

O treinador do V. Guimarães lamenta “os erros individuais” cometidos pela sua equipa contra o Sporting, que levaram ao 0-4 final.

João Henriques lembra que os leões entraram melhor no jogo, durante 10 minutos, “mas depois estivemos sempre por cima do jogo até ao erro individual que dá o 0-2”.

“Não quero falar em injustiça mas ingratidão com o que o Vitória acabou por fazer no jogo. Não podemos cometer estes erros contra uma equipa com esta qualidade. Praticamente oferecemos todas as situações de finalização ao Sporting”, referiu.

O técnico dos vitorianos reforça que, na segunda parte, voltaram a estar por cima mas “mais um erro individual levou ao 0-3”.

“Esta equipa está a sofrer com as dores de crescimento de uma equipa com pouca maturidade competitiva e isso fica demonstrado. Estamos a trabalhar para melhorar esse aspeto e os jogadores vão crescer”, confia João Henriques à Sporttv.