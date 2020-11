Famalicão derrota Marítimo com virada

O Famalicão deu a volta ao resultado e venceu o Marítimo, por 2-1, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, regressando aos triunfos no campeonato.

A jogar fora, o Marítimo adiantou-se no marcador aos 12 minutos, com um golo de Joel Tagueu, mas a equipa do Famalicão deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, com golos de Babic, aos 28, e Fernando Valenzuela, aos 32.

Com este triunfo, o Famalicão, que não vencia há quatro jogos no campeonato, está em oitavo lugar, com nove pontos, enquanto o Marítimo, que somou a quarta partida consecutiva sem vencer, é 14.º, com sete pontos.

Veja o resumo da partida.