Carvalhal. “100% de respeito pelo Benfica, mas com 0% de medo”

O treinador do Sp. Braga vai tentar “vencer o Benfica”, “um adversário de elevado nível”.

“Desde o começo do campeonato que assumimos que iríamos tentar vencer todos os jogos, que íamos ser competitivos em todos os jogos, e é isso que temos feito. O próximo jogo é com o Benfica, um adversário de elevado nível, mas as expectativas são tentar vencer o jogo e discutir os três pontos. Vamos jogar com 100% de respeito pelo Benfica, mas com 0% de medo. Acima de tudo, temos respeito por um adversário valoroso, mas temos uma vontade muito grande de ir à luta pelos três pontos e de tentar vencer o jogo”, refere Carlos Carvalhal.

O técnico arsenalista espera “um Benfica forte, tem uma grande equipa e um grande treinador, mas nós também temos uma grande equipa e estamos focados em discutir o jogo”.

Carvalhal aproveita, nestas declarações disponibilizadas pelo clube, para deixar elogios aos seus jogadores, num período de grande sobrecarga de jogos.

“Tal como o Benfica estamos num ciclo de jogos tremendo. É muito difícil gerir jogadores em alta competição de três em três dias. Parece fácil, mas é muito difícil e nós temo-nos saído muito bem e estamos empenhados em terminar este ciclo da melhor forma possível porque o que os meus jogadores fizeram até agora roça o brilhantismo”, acrescentou.

O Benfica – Sp. Braga realiza-se este domingo, às 20h00. Vai ter relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.