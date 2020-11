Miguel Oliveira sai do 8.º lugar para o GP da Europa

Miguel Oliveira vai sair do 8.º lugar da grelha de partida para o GP da Europa, em Valência.

O piloto português apurou-se para a Q2, depois de ter sido o mais rápido na primeira sessão de qualificação, e consegue, pela quarta vez este ano, um lugar nas três primeiras linhas da grelha.

Pol Esparagarò, na KTM oficial, conquistou a "pole position", uma boa indicação para Miguel Oliveira para a corrida. A última vez que Espargarò saiu do primeiro lugar, o piloto de Almada ganhou a corrida. Aconteceu no GP da Estíria, na Áustria.

"Eu vi o Miguel a correr na Q1, tão rápido e a fluir, que vi que a moto estava boa. Não sabia se era capaz de fazer o mesmo, mas consegui", disse Espargaró, após ter feito o melhor tempo da qualificação.

Alex Rins, em Suzuki, foi o segundo mais rápido; Nakagami, em Honda, sai do terceiro posto. O líder do Mundial, o espanhol Joan Mir (Suzuki), sai do quinto posto.

O GP da Europa, em MotoGP, corre-se este domingo às 13h00.