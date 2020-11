Se priorizar a conta-corrente, Lucas Veríssimo escapa ao Benfica

Lucas Veríssimo está a ser negociado pelo Benfica, com o Santos - é esperado na Luz em janeiro -, mas o central pode rumar a outras paragens.

De acordo com o jornal "Lance", os sauditas do Al-Nassr, treinados por Rui Vitória, terão feito uma proposta de 5,5 milhões de euros. Menos um milhão do que o Benfica terá oferecido, mas em condições mais favoráveis de pagamento para o Santos.

Jorge Jesus reflete sobre o caso e resume que "se o Lucas [Veríssimo] olhar para a carreira desportiva vem para o Benfica". "Se olhar para a a parte financeira, vai para a Arábia", conclui.

Lucas Veríssimo foi negociado pelo FC Porto, no verão, mas com a intromissão do Benfica o jogador e o Santos optaram por prosseguir conversações com os lisboetas.

O central, de 25 anos, cumpre a quinta época na equipa paulista.