Jorge Jesus, ainda a "aprumar" defesa, prevê jogo intenso com o Braga

"A última linha está a trabalhar comigo há três meses e pouco. As minhas equipas sofrem poucos golos, mas estou praticamente sempre a mudar aquela linha de quatro. Tirando o keeper, eu estou sempre a mudar. E como não tenho tempo para treinar, só para recuperar, aquela linha ainda está por aprumar", explica o treinador, na conferência de imprensa de lançamento do jogo com o Braga.

Jorge Jesus não está plenamente satisfeito com o comportamento defensivo do Benfica - 13 golos sofridos em 10 jogos - e admite que ainda está a "aprumar" a linha de quatro atrás.

A equipa estará, de novo, à prova e com teste exigente já este domingo, frente ao Sporting de Braga. O técnico dos encarnados prevê "um jogo de alta intensidade e de risco para as duas equipas".



"Acho que chegam os dois muito bem ao jogo. O Braga e o Benfica estão a fazer uma Liga Europa muito boa. O Braga perdeu em Inglaterra, mas também modificou muito a sua equipa para poder estar ao melhor nível com o Benfica", justifica.

"O Braga está como nós"

O desgaste acumulado do início de época sente-se, e foi o próprio Jesus a reconhecer esse como um dos fatores que justificou a derrota pesada com o Boavista (3-0), mas no jogo com o Braga não haverá ninguém com vantagem.

"Jogaram as duas equipas na quinta-feira e poupámos alguns jogadores. O Braga está como nós", remata.

O Benfica está no segundo lugar da classificação, com mais três pontos do que o Braga, no terceiro posto. O jogo, a contar para a 7.ª jornada da I Liga, está marcado para este domingo, às 20h00.

