​Estados Desunidos

Com mudanças à vista na Casa Branca, a edição desta semana do "Visto de Fora" analisa a divisão na América e o futuro das relações entre a Europa e os Estados Unidos.

Olivier Bonamici e Begoña Iñiguez comentam ainda as previsões económicas de Bruxelas, face ao agravamento da pandemia e às restrições progressivas que os diferentes países continuam a adoptar.

No plano nacional, olhamos para o novo estado de emergência e para a forma como os portugueses respondem às medidas decretadas pelo Governo. Olivier e Begoña aproveitam para revelar que já foram “ao baeta”, com receio do confinamento.