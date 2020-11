Taça de Portugal. Sacavenense-Sporting será disputado no Jamor

O jogo entre o Sacavenense e o Sporting, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol, vai ser disputado no Estádio Nacional, em Oeiras, no dia 23 de novembro, foi anunciado esta sexta-feira.

Numa mensagem divulgada no Facebook, o Sacavenense, que milita no Campeonato de Portugal (CP), refere que o jogo com o Sporting vai ser disputado no Jamor, sem a presença de público, e que terá transmissão televisiva.

O presidente do Sacavenense, Manuel do Carmo, já tinha confirmado à Renascença que o jogo não se realizaria em Sacavém.

"Queríamos muito receber o Sporting no nosso estádio, na nossa cidade, no nosso concelho, mas torna-se quase impossível devido à transmissão televisiva. Não havendo ainda adeptos nos estádios nessa data, e por não estarmos em tempo de prescindir da receita da televisão, decidimos ir para outro estádio, porque o nosso não tem iluminação suficiente para a referida transmissão", revelou o dirigente.

Nesta terceira ronda da Taça de Portugal, a primeira em que participam as equipas da I Liga, o FC Porto, detentor do troféu, vai jogar em casa do Fabril do Barreiro, no dia 22 de novembro.

Já o Benfica, finalista da última edição, desloca-se ao recinto do Paredes, do CP, em partida antecipada para 21 de novembro.