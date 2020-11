Rúben Amorim desvaloriza peso da liderança no plantel do Sporting e no mercado

Rúben Amorim não dá valor especial ao facto de o Sporting estar no primeiro lugar do campeonato, ao fim de seis jornadas, e garante que isso não afetará a equipa e muito menos a abordagem ao mercado de inverno.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da visita ao Vitória de Guimarães, a contar para a sétima ronda da I Liga, o treinador do Sporting sublinhou que a motivação da equipa leonina "é a de sempre" e que embora seja "bom estar na frente", a liderança "vale o que vale".

"A motivação é sempre grande, porque estamos no Sporting e todos os jogadores sabem que têm de estar em alta para jogarem. Em relação ao mercado, as coisas aqui são planeadas com cabeça e com tempo. Não é por estarmos em primeiro que vamos investir mais ou menos. Ninguém no Sporting está a pensar no mercado de inverno. Sabemos o que queremos, vai ser tudo planeado com tempo", frisou.

Por isso, estando ou não na frente, a estratégia é "pensar jogo a jogo, não interessa a classificação". Rúben Amorim sabe que o caminho ainda agora começou e "vão haver altos e baixos" ao longo da época:

"É um pouco desconstruir tudo à volta do primeiro lugar. Temos de manter o lugar como? Vencendo o jogo. Só temos de ganhar o jogo e, assim, mantemos a posição. É mais um jogo, vamos ter de ganhar. Tratar as coisas com naturalidade é a melhor maneira de fazer."

Balneário blindado contra desaires

O Sporting marcou nove golos nos últimos três jogos, o que dá uma média de três golos por jogo. Pedro Gonçalves, com cinco golos, e Sporar, com dois, têm estado em particular destaque nesse capítulo.

No entender de Rúben Amorim, "os golos são sinal do trabalho da equipa e da qualidade dos jogadores, que tem feito a diferença". Mais importante ainda, contudo, é a força do balneário, que o técnico leonino enalteceu:

"Há muito talento, mas a força desta equipa está na união. As vitórias ajudam, mas a equipa está preparada para os maus momentos."

Vitória a recomeçar, mas complicado

O primeiro teste à liderança isolada do Sporting é o Vitória de Guimarães, "uma equipa muito forte com individualidades na frente que podem fazer a diferença", exemplos de Ricardo Quaresma ou Marcus Edwards.

"Estão no começo do processo, mas são uma excelente equipa que tem somado muitos pontos e tem objetivos altos. Vai ser um jogo difícil mas estamos preparados para vencer", assegurou Rúben Amorim.

O Vitória de Guimarães-Sporting está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio D. Afonso Henriques. Encontro com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.