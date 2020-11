Rúben Amorim desvaloriza peso da liderança no plantel do Sporting e no mercado

Rúben Amorim não dá valor especial ao facto de o Sporting estar no primeiro lugar do campeonato, ao fim de seis jornadas, e garante que isso não afetará a equipa e muito menos a abordagem ao mercado de inverno.

Em conferência de imprensa, esta sexta-feira, de antevisão da visita ao Vitória de Guimarães, a contar para a sétima ronda da I Liga, o treinador do Sporting sublinhou que a motivação da equipa leonina "é a de sempre" e que embora seja "bom estar na frente", a liderança "vale o que vale".

"A motivação é sempre grande, porque estamos no Sporting e todos os jogadores sabem que têm de estar em alta para jogarem. Em relação ao mercado, as coisas aqui são planeadas com cabeça e com tempo. Não é por estarmos em primeiro que vamos investir mais ou menos. Ninguém no Sporting está a pensar no mercado de inverno. Sabemos o que queremos, vai ser tudo planeado com tempo", frisou.

