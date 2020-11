Fracos proveitos

Ou estamos de facto mal habituados, ou a rendibilidade das equipas portuguesas na noite de ontem em dois jogos da Liga Europa ficou manifestamente aquém do que se esperava.

Vamos mais pela segunda hipótese, porque conquistar apenas um ponto em seis possíveis, acaba por se traduzir numa recolha pouco abonatória.

Comecemos pelo Benfica, que empatou no estádio da Luz frente à equipa do Glasgow Rangers a três golos, uma igualdade arrancada a ferros nos instantes finais do jogo e por força da capacidade e inspiração daquele que é, neste momento, o seu mais relevante jogador, Darwin Nuñez, de seu nome.

Não se trata, apesar de tudo de um mau resultado, porque mantém os encarnados em perseguição legítima do primeiro lugar do seu Grupo pese embora o facto de na próxima jornada enfrentar de novo o mesmo adversário, mas com a agravante de esse jogo se realizar na capital da Escócia.

A pensar no encontro com o Sporting de Braga já neste domingo, Jorge Jesus mexeu na sua equipa, vindo no entanto a ter necessidade de voltar à fórmula anterior para escapar a uma derrota humilhante. Valeu também o facto de, a vencer por 3-1, os escoceses terem subestimado a valia do Benfica, o que acabou por se lhes revelar fatal.

Do Sporting de Braga talvez fosse legítimo esperar um resultado menos contundente.

Mas em boa verdade os minhotos estiveram frente a uma equipa que neste momento é uma das que mais qualidade evidencia na difícil Premier League, e sair de Leicester com pontos sempre pareceu tarefa quase impossível. Veremos se em Braga vai ser possível fazer melhor.

Fiquemos então a aguardar por essa ronda do próximo dia 26, mas já com o pensamento no embate do próximo domingo, na Luz, precisamente entre Benfica e Braga.

A tentar recuperar o espeço já perdido, tanto um como o outro tudo farão para levar muito a sério aquele que poderá tornar-se num dos bons jogos do nosso campeonato.