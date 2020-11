Morreu o padre Manuel Horácio Alves Gomes, após ter contraído Covid-19

O sacerdote vai ser sepultado no Cemitério de Cucujães, sua terra natal.

“Na manhã desta sexta-feira, 6 de novembro de 2020, no Seminário de São José, em Lagares – Felgueiras, o padre Manuel Horácio Alves Gomes CM terminou a sua peregrinação na terra e partiu para a Casa do Pai, vítima de paragem cardiorrespiratória, após ter testado positivo à COVID-19”, refere um comunicado enviado à Agência Ecclesia.

A Missa do Sétimo Dia, presidida por D. Manuel Linda, bispo do Porto, será celebrada no dia 14 de novembro, às 11h00, na igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Lagares (Felgueiras).

“A Província Portuguesa da Congregação da Missão, a sua família e as paróquias onde servia unem-se agora em oração e agradecem a Deus pelo seu ministério sacerdotal e pelo dom da sua vida”, assinala o comunicado dos Vicentinos.

O falecido sacerdote nasceu em 1937; trabalhou como missionário em Moçambique e especializou-se em Sociologia, nos EUA.

Em Portugal, trabalhou na Diocese de Portalegre-Castelo Branco e na Diocese do Porto, onde veio a falecer, numa das zonas mais afetadas pela atual pandemia.

“Acaba de falecer o primeiro sacerdote do Porto vítima de Covid-19”, escreveu esta manhã D. Manuel Linda, na sua conta do Twitter, pedindo orações pelo padre Manuel Horácio Alves Gomes.