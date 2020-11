Camarões. Cardeal com 90 anos raptado está já em liberdade

Camarões: libertado o cardeal Tumi sequestrado

O cardeal camaronês Chrstian Tumi, de 90 anos, arcebispo-emérito de Douala, foi sequestrado por supostos combatentes separatistas na região noroeste de Camarões, na quinta-feira e libertado já nesta sexta- feira.

De acordo com a imprensa dos Camarões, homens armados sequestraram o cardeal na agitada região noroeste do país, quando Tumi estava na companhia do governante supremo de Nso, de regresso ao seu palácio tradicional após meses de exílio auto-imposto devido aos conflitos armados entre as tropas do governo e separatistas.

O comboio em que seguiam foi parado por uma barreira montada por supostos combatentes separatistas que sequestraram o cardeal e o levaram para um local desconhecido.

Em udeclarações a "site" Vatican News, o arcebispo de Douala, Samuel Kleda, disse que estima que Tumi foi sequestrado por volta das 18h00 de ontem. À noite, Kleda recebeu um telefonema do próprio Tumi, informando-o de que tinha sido interrogado por sequestradores.