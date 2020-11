Abusos. Afastado cardeal polaco de 97 anos

O cardeal polaco Henryk Gulbinowicz, 97 anos, arcebispo emérito de Wroclaw, foi proibido do exercício público do seu ministério e de “usar as insígnias episcopais” e de “honras funerárias”.

O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira pela nunciatura em Varsóvia, na sequência de uma investigação sobre abuso sexual de menores e abuso de poder.

A nota oficial do Vaticano aconselha o prelado a despojar-se dos seus bens e a oferecê-los ao Fundo São José, criado para ajudar as vítimas de abuso.