Presidente da República faz comunicação ao país às 20h00

Marcelo Rebelo de Sousa vai fazer uma comunicação ao país esta sexta-feira, às 20h00. A informação foi confirmada à Renascença por fonte do Palácio de Belém.

A comunicação acontecerá depois do Parlamento aprovar a declaração de estado de energência por causa da evolução da pandemia de Covid-19 em Portugal. O decreto tem aprovação assegurada com os votos de PS e PSD, que juntos somam mais de dois terços dos deputados, e também CDS-PP e PAN manifestaram disponibilidade para votar a favor, depois de confirmarem o conteúdo do diploma.

A proposta enviada pelo Presidente da República abre portas a que possa ser instaurado recolher obrigatório e permite que os cidadãos possam ser submetidos a teste Covid-19 para aceder ao seu local de trabalho ou a serviços públicos.

O primeiro-ministro, António Costa, convocou para sábado uma reunião do Conselho de Ministros extraordinário para "concretizar" as medidas previstas no projeto de decreto presidencial do estado de emergência, que será votado sexta-feira no Parlamento. Fonte oficial do Governo adiantou à agência Lusa que esta nova reunião extraordinária do Conselho de Ministros tem início previsto para as 18 horas.

Em Portugal, onde os primeiros casos de infeção com o novo coronavírus foram detetados no dia 2 de março, já morreram 2.740 pessoas com esta doença, num total de mais de 160 mil casos de infeção contabilizados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde (DGS).