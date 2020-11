Paulo Rangel sugere que Marcelo siga o exemplo de Soares na relação entre Presidente e Governo

O eurodeputado do PSD Paulo Rangel defende que Marcelo Rebelo de Sousa devia ter adotado palavras de maior distanciamento em relação ao Governo na entrevista que concedeu no início da semana à RTP, após ter ouvido o primeiro-ministro e os partidos sobre uma nova declaração de estado de emergência.

O dirigente social-democrata dá até o exemplo de Mário Soares como modelo a seguir por um chefe de Estado em relação a um Governo.

"Apontar os erros é algo que o Presidente da República faz mal. Está sempre a tentar explicar as posições do Governo. Um Presidente como Mário Soares tornava o Governo de Cavaco Silva muito melhor, porque era muito exigente com esse Governo", sustenta Rangel no programa "Casa Comum" da Renascença.