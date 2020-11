Siza Vieira e Galamba sob investigação. Queixa no caso do hidrogénio é “caluniosa e infundada”

O ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, disse esta sexta-feira em Góis que a denúncia relacionada com o projeto do hidrogénio verde em Sines “é caluniosa e completamente infundada”.

“Espero bem que quem fez essa denúncia não seja de facto um anónimo”, afirmou o ministro do Ambiente e da Ação Climática aos jornalistas, em Alvares, concelho do distrito de Coimbra, defendendo que o autor da queixa “merece que seja instaurado contra ele um processo crime”.

Segundo a última edição da revista Sábado, o ministro de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado da Energia, João Galamba, estão a ser investigados num processo que averigua “indícios de tráfico de influências e de corrupção, entre outros crimes económico-financeiros”, alegadamente cometidos no âmbito do projeto do hidrogénio verde.

“A estratégia do hidrogénio é uma coisa clara, transparente e conhecida”, declarou João Pedro Matos Fernandes.

Na quinta-feira, aquela publicação divulgou que os dois governantes “são suspeitos de favorecimento do consórcio EDP/Galp/REN no milionário projeto do hidrogénio verde para Sines”.

“Não há aqui nenhuma aprovação de projeto, não há aqui nenhum contrato, nem nenhum financiamento”, sublinhou o ministro do Ambiente, para assegurar que “todas as palavras que se associam a este processo não têm pés nem cabeça”.