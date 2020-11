"Resposta do país é excecional". Laboratório privado bate recorde de testes, filas estão a aumentar

Veja também:

Há um contraste entre o rodopio que se vive dentro do Laboratório Central do Grupo Germano de Sousa, em Lisboa, e a estagnação de quem, no jardim ou no carro, de senha na mão, aguarda fazer teste à Covid-19.

É neste laboratório que passam entre 400 a 500 pessoas por dia e, embora sejam muitas as áreas de investigação em curso, há espaços dedicados somente à Covid-19: sete receções e quatro salas de colheitas.

Com mais dois laboratórios, no Porto e em Ponta Delgada, nos Açores, o Grupo Germano de Sousa é responsável por cerca de 47% dos testes feitos em todo o país. À Renascença, José Germano de Sousa, Médico Patologista e Administrador do grupo, avança que na passada terça-feira, foi atingido um recorde de 6.800 testes.

"Temos tido um aumento gigante no número de testes nestas últimas semanas, sobretudo a partir de outubro, sendo que na terça-feira tivemos o maior número de testes desde sempre".

Desde o início da pandemia, já foram feitos nos laboratórios Germano de Sousa cerca de 480 mil testes à Covid-19 e os dados vão ao encontro do retrato que tem vindo a ser feito a nível nacional.

"No último mês, o Porto que estava com um quarto dos doentes, agora tem quase metade. Temos também consciência que a lassidão com as regras dos mais jovens tem aumentado o pico pós-verão", confirma.

De acordo com José Germano de Sousa, o número de testes de rastreio à covid-19 que dão positivo tem vindo a aumentar. Nesta altura, a taxa de positividade situa-se nos 15%, o que significa que em cada 100 pessoas que fazem o teste cerca de 15 dão positivo. Uma taxa que praticamente duplicou desde Setembro.