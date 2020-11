Novos recordes. Mais 52 mortos e 5.550 infetados com Covid-19 nas últimas 24 horas

Veja também:



A Direção-Geral da Saúde (DGS) registou nas últimas 24 horas mais 52 mortos e 5.550 infetados com Covid-19.

Dos novos casos, mais de metade (54,2%) registou-se no Norte (3.006). Em Lisboa e Vale do Tejo, há registo de 1.495 novos casos. A faixa etária entre os 20 e os 29 anos é a que regista um maior aumento de casos (893).



Quanto às vítimas mortais, por idades, duas mortes aconteceram em pessoas com idades entre os 50 e os 59 anos, quatro na faixa etária entre os 60 e os 69 anos, 10 entre os 70 e os 79 anos e 36 acima dos 80 anos. No que diz respeito à distribuição geográfica, 25 mortes registaram no Norte, 13 em Lisboa e Vale do Tejo, oito no Centro e seis no Alentejo.

De acordo com o boletim da DGS, há também um aumento de 63 pessoas internadas, para um total 2.425, dos quais 340 em cuidados intensivos (mais 20 do que ontem). Nunca houve tanto internados com Covid-19, quer em enfermaria geral, quer em unidades de cuidados intensivos.



Há neste momento mais de 70 mil casos ativos no país (70.354), o número mais elevado desde o início da pandemia.

Até agora, Portugal registou 166.900 casos positivos, dos quais 2.792 morreram e 93.754 recuperaram.

Esta sexta-feira não haverá a habitual conferência de imprensa para fazer o acompanhamento da evolução da pandemia em Portugal, devido à deslocação da ministra da Saúde ao Porto.