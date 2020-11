Madeira com oito novos casos e 23 recuperações

Veja também:

A Madeira registou esta sexta-feira oito novos casos de Covid-19 – seis importados e dois de transmissão local – e 23 recuperações, indicou o Instituto de Administração da Saúde (IASAÚDE), adiantando que o total de infeções ativas é agora de 187.

O instituto esclarece que os casos importados foram identificados no aeroporto, tratando-se de dois viajantes provenientes do Reino Unido, dois da Alemanha, um de Espanha e um da região norte de Portugal.

"Os dois casos de transmissão local confirmados hoje dizem respeito a um profissional do Serviço de Saúde da Madeira (Sesaram), que se encontrava em estudo, e a um profissional de saúde afeto a uma unidade privada da área farmacêutica", refere, sublinhando que foram identificados "potenciais contactos de risco" com viajantes.

O IASAÚDE indica que há mais 23 recuperações a reportar, pelo que a região passa a contabilizar 316 casos recuperados, mantendo-se o registo de um óbito associado à Covid-19.

No total, o arquipélago da Madeira regista 504 casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus desde 16 de março, dos quais 187 estão ativos, sendo 150 importados e 37 de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 84 pessoas estão numa unidade hoteleira dedicada, 100 em alojamento próprio e três pessoas encontram-se internadas na Unidade Polivalente dedicada à Covid-19 no Hospital Central do Funchal.

Hoje foram também sinalizadas 30 novas situações suspeitas, 12 provenientes da operação de rastreio do aeroporto e 20 relacionadas com contactos com casos positivos ou situações reportadas à linha SRS24.