“Letalidade a subir é bastante preocupante”, diz Marta Temido

Na reação ao relatório da situação epidemiológica desta sexta feira, em que se registaram mais 5550 casos e 52 mortes, a ministra da Saúde, Marta Temido, comentou o aumento do número de óbitos por Covid-19. "A letalidade tem subido nos últimos dias o que é bastante preocupante", afirmou depois de uma visita ao Hospital Padre Américo, em Penafiel. Esta tem sido uma das unidades mais fustigadas nas últimas semanas, pela crescente pressão de casos na região do Vale do Sousa.

Este registou-se o mais elevado número de novos casos diários de infeção por Covid-19 e é também o segundo dia com mais mortes, só superado pelo dia 4 de novembro, no qual morreram 59 pessoas. A maior pressão no Serviço Nacional de Saúde, neste momento, é no Norte do País, onde o número de casos é maior, e consequentemente o de internados e de cuidados intensivos também levanta mais preocupações.

A ministra da Saúde rejeitou ainda as críticas de falta de planeamento no Hospital de Penafiel, no qual tem havido múltiplas denúncias de rutura nos últimos tempos. "Naturalmente que houve planeamento. Uma pandemia com o comportamento que esta tem tido tem uma resposta difícil por natureza", afirmou.

Ainda assim, referiu que havia coisas que podiam ter acontecido de outra forma. "Se voltassemos atrás, todos faríamos coisas diferentes", concretiza.

