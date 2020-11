Escola de Ferreira do Alentejo fecha após dois casos de infeção por Covid-19

Veja também:



A Escola do 1.º ciclo do Ensino Básico da vila de Ferreira do Alentejo fechou hoje por "precaução" e após confirmada a infeção pelo vírus da Covid-19 numa professora e numa aluna, disse esta sexta-feira o presidente do município.

Depois de confirmados os dois casos de infeção, "a autoridade de saúde local mandou fechar a escola por precaução e para fazer o inquérito epidemiológico", ou seja, identificar e mandar fazer testes aos contactos próximos das infetadas, explicou Luís Pita Ameixa, presidente da Câmara de Ferreira do Alentejo, no distrito de Beja.

Em função dos resultados dos testes, "a autoridade de saúde irá tomar as decisões adequadas", como as relativas ao funcionamento da escola, que é frequentada por 156 alunos, disse.

Segundo o autarca, até hoje, no concelho de Ferreira do Alentejo, há registo de 33 pessoas infetadas pelo vírus da Covid-19, das quais 25 estão com infeções ativas e oito já recuperaram.

A maior parte dos casos ativos corresponde a um surto com 20 trabalhadores imigrantes infetados, que foi identificado na aldeia de Santa Margarida do Sado e divulgado na segunda-feira.

Os 20 infetados fazem parte de um grupo de 24 imigrantes que vivem juntos num espaço com várias casas naquela aldeia e trabalham também juntos em explorações agrícolas no concelho, explicou.

Trata-se de um surto "circunscrito" ao grupo de imigrantes, que "não tinha contactos assíduos com a comunidade local", o que "ajudou a evitar o alastrar" da infeção a outros habitantes da aldeia, frisou Luís Pita Ameixa.

Os 20 imigrantes infetados "não têm sintomas graves" de Covid-19 e estão em confinamento obrigatório em casas do espaço onde vivem e separados dos restantes quatro que tiveram resultados negativos.

A entidade patronal responsabilizou-se por garantir as boas condições de alojamento, a alimentação e o abastecimento de produtos e bens essenciais aos 24 imigrantes.

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,7 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo o mais recente balanço feito pela agência francesa AFP.