Cancelada conferência de imprensa da DGS sobre a Covid-19

Veja também:



Foi cancelada a habitual conferência de imprensa da Direção-Geral da Saúde desta sexta-feira para dar conta da evolução da pandemia em Portugal. Fonte do Ministério da Saúde confirmou à Renascença que a conferência de imprensa não vai realizar-se devido à deslocação da ministra da Saúde, Marta Temido, ao Porto.

No início da pandemia, a DGS fazia conferências de imprensa diárias. Em junho, passaram a realizar-se apenas às segundas, quartas e sextas-feiras. O boletim com a atualização dos números continua, no entanto, a ser divulgado diariamente.

A estratégia de comunicação das autoridades de saúde tem sido recentemente criticada por várias personalidades, incluindo o Presidente da República.

As presenças habituais que têm estado nas conferências de imprensa têm alternado entre a ministra da Saúde Marta Temido, o secretário de Estado Adjunto Lacerda Sales e o secretário de Estado da Saúde Diogo Lopes. Do lado da Direção-Geral da Saúde, a diretora Graça Freitas tem sido a mais presente nas conferências de imprensa, sendo por vezes substituída pelo sub-diretor Diogo Cruz.

Além do Ministério da Saúde e da DGS, também tem sido frequente a participação de responsáveis do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge e dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde.