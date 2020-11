Itália regista 37.809 contágios de novo coronavírus e 446 mortes nas últimas 24 horas

A Itália sofreu um novo aumento nos casos de Covid-19 e registou 37.809 novas infeções nas últimas 24 horas, elevando o total para 862.681 desde o início da pandemia em fevereiro.

Neste último dia, foram registadas 446 novas mortes, o que aumenta o número total de óbitos para 40.638.

Estes dados são relatados no dia em que foi realizado um número recorde de testes: 234.000.

Os pacientes hospitalizados com sintomas continuam a aumentar, totalizando esta sexta-feira 24.005 em todo o país, e 2.515 os internados em Unidades de Cuidados Intensivos.

Por regiões, a Lombardia, que inicia esta sexta-feira um segundo confinamento por decreto do governo central, registou 9.934 infeções, seguindo-se Piemonte (4.878), também considerada zona vermelha e com medidas de confinamento, e Campânia (4.508).

As regiões nortenhas de Lombardia, Piemonte e o Vale de Aosta e, no sul, a Calábria começam esta sexta-feira o segundo confinamento, embora um pouco menos rigoroso do que o de março, depois de o Governo as ter considerado em risco durante a segunda vaga da pandemia

A partir desta sexta-feira, a Itália está dividida em três zonas, com regiões amarelas, laranjas e vermelhas, segundo os indicadores de perigo que o Governo gere e que têm desencadeado críticas de todos os presidentes regionais.