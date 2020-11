Com 1.500 votos a separar Biden de Trump na Geórgia, recontagem deverá avançar

Na Geórgia há duas formas de pedir a recontagem de votos : o candidato derrotado pode pedi-lo se a margem a separá-lo do rival for inferior a 0,5% do total, bastando para isso enviar um pedido escrito ao secretário de Estado. Se a margem for superior, o candidato pode pedir ao secretário de Estado que faça a recontagem alegando "discrepâncias ou erro" na contagem. Nesse caso, a lei estatal define que a decisão cabe ao secretário de Estado.

À mesma hora, faltavam ainda contabilizar mais de 4 mil votos, para além de outros 9 mil de militares e do estrangeiro, que são aceites até sexta-feira no estado desde que com carimbo postal até 3 de novembro, dia das eleições.

"Com uma margem tão pequena, haverá uma recontagem", indicou aos jornalistas o secretário de Estado, Brad Raffensperger.

Com mais de 98% dos votos contabilizados, os dois candidatos estão empatados em 49.4%: ao início da tarde de hoje em Lisboa, Biden seguia à frente com mais 1.579 votos que o rival.

O secretário de Estado da Geórgia disse esta sexta-feira que antecipa uma recontagem de votos no estado dada a pequena margem que separa neste momento o democrata Joe Biden do Presidente republicano, Donald Trum.

A par disso, as autoridades de cada condado podem decidir contar novamente os votos nesse condado se acharem que há uma discrepância nos resultados.

Este ano, o estado do sul dos EUA mudou para novas máquinas de votação eletrónica. Depois de o eleitor fazer as suas escolhas no ecrã, a máquina produz um boletim de voto em papel marcado que é diretamente enviado para a máquina que contabiliza o voto.

No caso da votação antecipada, a que centenas de milhares de norte-americanos aderiram este ano, no contexto da pandemia de Covid-19, os votos também são enviados para a mesma máquina de contagem. Se o scanner não conseguir fazer a leitura do boletim, um grupo de funcionários eleitorais de ambos os partidos, democrata e republicano, faz uma revisão para determinar se o voto deve ou não ser contado.

A recontagem de votos, no fundo, passa por repetir esse processo. Historicamente, as recontagens alteram apenas residualmente os resultados. Por esse motivo, antecipa-se que a recontagem na Geórgia não vá ter efeitos no total de votos.