Biden lidera na Geórgia e está mais próximo da Casa Branca

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, deu a volta aos resultados provisórios no estado da Geórgia e assumiu a liderança contra o rival, o Presidente Donald Trump, que liderava a contagem.

Os últimos resultados provisórios, anunciados pelos meios locais às 4h30 locais (9h30 em Lisboa), dão a Biden uma vantagem sobre Trump de apenas 917 votos, uma diferença mínima, mas significativa, porque vem inverter a margem que o Presidente tinha e que foi diminuindo progressivamente. A contagem de votos naquele estado continua.

Há poucas horas, a vantagem de Trump era de 1.267 votos.

Na Geórgia estão em jogo 16 votos no Colégio Eleitoral. De acordo com a agência Reuters e o "New York Times", Biden tem neste momento assegurados 253 votos.

Já Trump, que insistiu esta quinta-feira nas denúncias de que é objeto de fraude eleitoral, sem, no entanto, apresentar provas, tem garantidos 214 votos.

Para ser declarado vencedor, um dos candidatos tem de conseguir garantir 270 votos do Colégio Eleitoral.