À frente na Geórgia e Pensilvânia, Biden está mais próximo da Casa Branca

Cidadao

06 nov, 2020 Lisboa 11:31

Biden ganhou! Trump só está a lançar as cortinas de fumo e a proferir as ameaças habituais, mas a menos que os Juízes que ele meteu no Supremo, dispam a toga e sejam mais uns "confederados" dele, o próximo Presidente dos EUA, será Biden. Alguns preocupam-se com uma possível guerra civil, e com as "birras" de Trump. Tem de ser levado em linha de conta. Mas as milícias armadas dele, quando chegar a altura e virem pela frente a Guarda Nacional e talvez unidades do Exército Americano, metem a viola no saco. E uma vez esgotado o argumentário birrento do Donald, alguém o há-de por fora, nem que seja pelo colarinho. Mais preocupante é a quase metade dos eleitores - 70 milhões - que o queriam voltar a por lá. algo está terrivelmente errado e esse algo são as desigualdades, as injustiças, as pessoas que se sentem deixadas para trás. Os políticos "convencionais" chamam-lhe "populismo" e passam à ordem do dia. Mas seria melhor porem a tola a pensar no porquê desta situação, em vez de remeter tudo para "populismo".