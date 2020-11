Penalização impede pódio de Rui Costa na 16.ª etapa da Vuelta

Rui Costa terminou a 16.ª etapa da Volta a Espanha no terceiro lugar, porém acabou relegado pela organização para a 32.º posição.

O ciclista português, da UAE Team Emirates, perdeu o pódio por "sprint" irregular e foi relegado para o final do grupo que discutiu a vitória em etapa, promovendo ao terceiro posto o australiano Dion Smith (Mitchelton-Scott).

O vencedor da tirada foi o dinamarquês Magnus Cort (Education First), que cumpriu os 162 quilómetros entre Salamanca e Ciudad Rodrigo em 4h04m35s e bateu o camisola vermelha, o esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), segundo classificado, ao "sprint".

Roglic cimenta "roja", Rui Costa sobe na geral

Ao bonificar seis segundos pelo segundo posto, Roglic reforça a liderança da geral. Tem agora uma vantagem de 45 segundos para o equatoriano Richard Carapaz (INEOS), segundo, e 53 para o britânico Hugh Carthy (Education First), terceiro.

Apesar da penalização, chegar com o mesmo tempo do vencedor leva Rui Costa a subir seis degraus na geral, para o 43.º posto.

Nelson Oliveira (Movistar) subiu a 39.º na geral, ao ser 50.º na etapa. Ricardo Vilela (Burgos-BH) foi 86.º e também subiu para 89.º.

Os irmãos Ivo Oliveira, 98.º, e Rui Oliveira, 95.º, ambos da UAE Emirates, também subiram na geral, para 102.º e 126.º, respetivamente.

No sábado, a 17.ª e penúltima etapa é a decisiva na luta pela vitória final. São 178,2 quilómetros entre Sequeros e o Alto de la Covatilla, com uma subida de contagem especial no fim de um dia com outras cinco contagens, uma de primeira categoria.