Se for obrigado, Cova da Piedade receberá Benfica B com oito jogadores

Se a Liga assim obrigar, o Cova da Piedade marcará presença no jogo com o Benfica B, a contar para a nona jornada da II Liga, mesmo que seja apenas com oito jogadores e que todos dêem falsos negativos à Covid-19.

Depois de faltar, na passada semana, à visita ao Estoril, o Cova da Piedade alega ainda não ter jogadores suficientes para receber, no sábado, o Benfica B. Só seis jogadores não estão infetados e há mais dois testes inconclusivos, o que não perfaz um onze inicial. O diretor geral da SAD piedense aguarda pelo que "a delegada de saúde e a Liga vão dizer".

"Se for com oito jogadores, eles podem dar falsos negativos, mas compareceremos", frisa Edgar Rodrigues, em entrevista a Bola Branca.



Benfica preocupado tem mantido contacto

O dirigente do Cova da Piedade revela que o próprio Benfica tem revelado "bastante preocupação" e "tem ligado todos os dias".

Em relação ao encontro no Estoril, o Cova da Piedade continua a querer jogar numa nova data, sobretudo após a Liga ter sido contrariada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol:

"A única comunicação que tivemos foi por parte da Federação, dizendo-nos que nós tínhamos razão, porque por um motivo de força maior não podíamos comparecer ao jogo. A Liga, ao invés de falar com o Cova da Piedade, fez orelhas moucas e foi tomar uma posição nos órgãos de comunicação social. Até à data, não sabemos qual é a posição da Liga formalmente sobre a decisão do Conselho de Disciplina."

Dois pesos, duas medidas e uma "guerra"

O diretor geral da SAD do Cova da Piedade lamenta a diferença de tratamento entre I e II Ligas e dá o exemplo do jogo entre Gil Vicente, que tem 33 jogadores inscritos, e o Sporting, que tem 58, e foi adiado.

"O Cova da Piedade tem 28 jogadores inscritos. Nenhum clube da II Liga pode ter 58 jogadores no meio de uma pandemia, quem é que vai pagar salários a essa gente toda? Como é um motivo de força maior, têm de reagendar o jogo, é preciso ter bom senso", sublinha.

O Cova da Piedade diz-se no meio de "uma guerra de poderes" entre Liga e Direção-Geral de Saúde. Acusa a Liga de tentar sobrepôr-se à autoridade de saúde e querer definir quando se joga e quando é para adiar.

"Quer dizer, o Governo serve para alguma coisa. O Governo sobrepõe-se ao regulamento da Liga, presumo eu", atira Edgar Rodrigues.