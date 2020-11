Paulo Sérgio quer Portimonense "mais malandro" com o FC Porto

A nova atitude é para apresentar já frente ao FC Porto, no domingo. Se assim não for, prevê o treinador, o adversário poderá voltar a aproveitar situações que "roçam a infantilidade".

O Portimonense é penúltimo na classificação, sofreu duas derrotas nas duas últimas jornadas, mas vai ao Dragão para inverter este ciclo, mesmo que pela frente tenha um adversário "super difícil".

Procurar o golo, sem destapar atrás

A equipa terá, contudo, de encontrar o ponto de equilíbrio entre procurar a baliza do Porto e não se destapar atrás: "Não nos podemos distrair, porque a qualidade do outro lado é imensa. Temos de procurar o golo, sem nunca nos destaparmos, porque isso será perigosíssimo".

Preparado para lutar por pontos, Paulo Sérgio tem como perspetiva encontrar o FC Porto que "fez do Marselha uma equipa banal". A derrota que os campeões nacionais sofreram em Paços de Ferreira e a quantidade anormal de golos que têm sofrido, não sendo ignorados, são fatores que não são valorizados pelos algarvios.

"Vejo um Porto forte, não me iludo com o jogo em Paços de Ferreira. Foi um jogo muito particular, com incidências particulares e com muito mérito do Paços de Ferreira", sublinha.

Com Pedro Sá e outros dois jogadores, que Paulo Sérgio não quis identificar, em dúvida, o Portimonense desloca-se ao Dragão no domingo para defrontar o FC Porto, às 17h30. Os algarvios tentam sair da zona de despromoção e o FC Porto, já com oito pontos perdidos, corre atrás do prejuízo.

O jogo tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.