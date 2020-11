Moreirense – Paços de Ferreira adiado por surto de Covid

Veja também:

O Moreirense – Paços de Ferreira, marcado inicialmente para as 15h30 de sábado, foi adiado pela Liga para 1 de dezembro, uma terça feira, às 21h45.

O Moreirense tem 21 jogadores infetados com Covid-19, dois elementos do staff e o presidente do Conselho de Administração. Há ainda um jogador com teste inconclusivo e por imposição da Autoridade Local de Saúde Pública há outros cinco jogadores e cinco membros do Staff, em quarentena obrigatória.

O Moreirense avisou durante a tarde em comunicado que os factos impedem a realização do jogo, por não haver condições nem humanas, nem de segurança, nem de saúde pública.

A Liga, em comunicado, já explicou esta noite que a decisão do adiamento do jogo, bem como de dois jogos da II Liga, Estoril – Cova da Piedade e Cova da Piedade – Benfica B, resulta de situações de propagação do vírus dentro dos plantéis, atingindo um número muito significativo de jogadores, situações atestadas por autoridade de saúde e depois do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol ter sido do entendimento que o isolamento da totalidade do plantel por decisão da autoridade de saúde configura causa de justificação bastante para a falta de comparência ao jogo.