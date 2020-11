Jornada 7 arranca com nulo entre Belenenses SAD e Rio Ave

É com um empate a zero, entre Belenenses SAD e Rio Ave, que arranca a jornada 7 do campeonato. Uma partida sem grandes oportunidades, em que o Rio Ave, apesar de ter tido mais bola (62%), só materializou ascendente na segunda parte.

Ainda assim, o Belenenses SAD apresentou um bom comportamento defensivo e voltou a demonstrar deficiências ofensivas. A equipa de Petit tem o pior ataque da prova, com três golos marcados, em sete jogos.