​Jorge Silvério: “Sporting beneficia por não ter adeptos”

Jorge Silvério, doutorado em Psicologia do Desporto, relaciona a ausência de adeptos nas bancadas, como um dos fatores que está a pesar na performance do Sporting, que lidera isolado o campeonato.



Após as primeiras seis jornadas do campeonato, os quatro primeiros classificados da Liga de Futebol perderam no total 19 pontos. O Sporting, líder do campeonato, é o que menos perdeu. Os leões, "uma equipa com muitos jovens", têm apenas dois pontos perdidos em 18 possíveis.

“Rúben Amorim está a fazer um excelente trabalho. Mas, ao mínimo erro, há menos pressão dos adeptos porque não estão presentes no estádio. De alguma forma, quando olhamos para o rendimento desportivo, o facto dos erros não serem imediatamente criticados pelos adeptos com assobios e reações de desagrado leva a que haja uma maior capacidade de adaptação e os jovens atletas consigam perceber que o erro faz parte", analisa Jorge Silvério, em entrevista a Bola Branca.

O especialista em Psicologia do Desporto explica que, como os jogadores do Sporting são jovens, "vão errar mais vezes neste início".

"Não tendo esta pressão, pode deixá-los um pouco mais libertos e esse pode ser um fator explicativo para o Sporting ser até agora a equipa que menos pontos perdeu”, sustenta.



Bancadas vazias influenciam Benfica e FC Porto

Para o campeonato, o Benfica vem de derrota no Bessa. O Porto, há uma semana, foi derrotado em Paços de Ferreira. Os portistas já tinham sido derrotados em casa pelo Marítimo.

Contudo, tanto fora como em casa, os grandes costumavam ter mais presença de adeptos em quase todos os estádios. As surpresas podem estar relacionadas com a ausência de apoio das bancadas.

“Os adeptos são uma vantagem não só pelo apoio que proporcionam às equipas, mas também através da sua participação e influência que podem ter sobre a tomada de decisão dos árbitros", nota Jorge Silvério.

O especialista detalha que "os árbitros são seres humanos e podem ser influenciados".

"Aliás, os estudos que têm sido feitos nos principais campeonatos europeus, desde que os jogos passaram a ser à porta fechada, verificou-se que a vantagem de jogar em casa diminuiu e verificou-se que o número de cartões amarelos e número de faltas marcadas às equipas visitantes diminuiu. Também em Portugal isto aconteceu e portanto, parte do problema da perda de pontos pode ser explicada por todos estes fatores”, constata Jorge Silvério.

O efeito psicológico da pandemia de Covid-19

Na procura de explicações para o elevado número de pontos perdidos pelas equipas que estão nos quatro primeiros lugares da tabela, Jorge Silvério enumera outros fatores que vão muito além da porta fechada aos adeptos nos estádios.

“A situação de incerteza que vivemos, causada pela pandemia, sem um fim à vista, pode afetar o rendimento desportivo dos atletas. Depois, há uma questão que não tem sido muito falada, que é a fadiga mental provocada pelo facto de termos tido, em Portugal, os últimos dez jogos da época anterior de forma muito compacta. Depois desses jogos, seguiu-se um curto período de férias muito diferente daquele que normalmente existe e toda esta fadiga pode ser importante", assinala.

Jorge Silvério lembra que, apesar de a época ainda ir no início, "já ouvimos vários atletas a queixar-se de excesso de cansaço por estar a haver jogos com pouco intervalo".

"Com a exceção do Sporting por não estar nas provas europeias”, aponta o especialista em Psicologia do Desporto, no seu espaço de análise semanal em Bola Branca.