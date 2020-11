Declarada utilidade pública da Liga Portuguesa de Futebol Profissional

A declaração de utilidade pública da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) foi publicada em Diário da República, esta sexta-feira, pelas "relevantes atividades de interesse geral no âmbito da promoção do desporto".

Segundo a declaração de utilidade pública, a LPFP tem conseguido esses desígnios "através da organização e regulamentação das provas desportivas do futebol profissional, designadamente da I Liga, da II Liga e da Taça da Liga".

Assinado a 20 de outubro pelo secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, o despacho 10902/2020 realça a promoção de "soluções adequadas aos problemas diagnosticados" no futebol e as ações de formação e responsabilidade social promovidas.