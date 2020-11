Carlos Carvalhal. Braga condenado por quebra anímica e "golo da Walt Disney"

Carlos Carvalhal lamentou os erros e a quebra anímica que levaram o Sporting de Braga a ser goleado pelo Leicester City, esta quinta-feira.

Em declarações à Sport TV, após a derrota por 4-0, o treinador salientou que o Braga queria vencer, mas deu "alguns espaços", cometeu "alguns erros e o resultado acaba por se avolumar pela qualidade do adversário".

"A primeira parte foi mais equilibrada, mas começámos a perder com um golo da Walt Disney. Discutimos o jogo, fomos criando uma ou outra ocasião de golo. Ao intervalo, falámos e fomos para a segunda parte com vontade de reverter o resultado, mas sofremos o 2-0 logo aos 47. Isso provocou uma quebra anímica", admitiu o treinador do Braga.

Carlos Carvalhal recusou lamentar as ausências de Fransérgio, positivo à Covid-19, e Ricardo Horta, lesionado, assim como a mudança de alguns elementos do onze face ao habitual. No entender do técnico arsenalista, "seria injusto para os que se esforçaram e fizeram o seu melhor".

No domingo, o Braga visita o Benfica, para a sétima jornada do Benfica. Um jogo "com características diferentes", garantiu Carvalhal:

"Não temos cometido erros como os de hoje [esta quinta-feira]. Vamos analisar, tentar retificar e vamos aparecer fortes no domingo."