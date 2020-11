Marselha vence pela margem mínima

O Olympique de Marselha venceu esta sexta-feira o Estrasburgo por 1-0.

A equipa treinada por André Villas-Boas conseguiu marcar aos 72 minutos, por intermédio de Morgan Sanson, obtendo assim uma vantagem mínima, que conseguiu aguentar até ao final da partida.

O Marselha segue assim em quarto lugar do campeonato francês, com 18 pontos em 9 jogos, três pontos atrás do líder, Paris Saint German.

A equipa marselhesa faz parte do grupo do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões, tendo sofrido na passada terça-feira uma pesada derrota no jogo realizado no Dragão. As duas equipas defrontam-se novamente no final do mês de novembro, em França.