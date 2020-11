Argentina chama por Marchesín e Otamendi

Marchesín e Otamendi são rivais na I Liga, mas puxam para o mesmo lado na seleção argentina e, uma vez mais fazem parte das escolhas de Lionel Scaloni.

A federação publicou a lista de atletas convocados que estão a jogar fora da Argentina e o guarda-redes do FC Porto e o central do Benfica são os representantes do campeonato português.

Nehuén Pérez, Acuña e Di Maria, que já passaram pela I Liga, também estão entre os jogadores chamados para os jogos com Paraguai e Perú, a contar para a fase de qualificação para o Mundial 2022.

Lista de convocados

Guarda-redes: Martinez (Aston Villa), Marchesin (FC Porto);

Defesas: M. Quarta (Fiorentina), Otamendi (Benfica), Tagliafico (Ajax), Kannemann (Grémio), Nehuén Pérez (Granada) e Medina (Lens);

Médios: Paredes (PSG), De Paul (Udinese), Lo Celso (Tottenham), Acuña (Sevilha), Palacios (Bayer Leverkusen), Dominguez (Bolonha), Gomez (Atalanta), Pereyra (Udinese) e Rodriguez (Betis);

Avançados: Messi (FC Barcelona), Ocampos (Sevilha), L. Martinez (Inter), Di Maria (PSG), Correa (Lazio), N. Gonzalez (Estugarda), Alario (Bayer Leverkusen), Dybala (Juventus Turin)