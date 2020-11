Abel Ferreira estreia-se com vitória no Palmeiras

Na estreia como treinador do Palmeiras, Abel Ferreira conquistou uma vitória sobre o Bragantino, por 1-0, e apurou a equipa paulista para os quartos de final da Copa do Brasil.

Gabriel Veron, aos 30 minutos, fez o único golo da partida. O Palmeiras controlou o resultado, depois de no jogo da 1.ª mão ter vencido por 1-3, ainda com o interino Andrey Lopes a comandar a equipa.

Abel, que se transferiu do PAOK da Grécia para o Palmeiras, realiza o primeiro jogo no campeonato, no domingo, às 19h00, frente ao Vasco da Gama, treinado por Sá Pinto.