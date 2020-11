Miguel Oliveira faz 8.º lugar nos treinos em Valência

Miguel Oliveira foi 8.º na tabela de tempos da primeira sessão de treinos livres do GP da Europa, em Valência. Os pilotos foram obrigados a maiores cautelas devido ao piso molhado do circuito Ricardo Tormo.

Oliveira fixou a sua melhor volta em 1'42.877 e ficou a sensivelmente oito décimas do mais rápido, o australiano Jack Miller, em Ducati. O melhor das KTM foi Pol Esparagarò, no sétimo posto, com menos 0.036 segundos do que Miguel Oliveira.

O piloto de Almada é o único representante de Tech3 no GP da Europa, porque o seu companheiro de equipa, Iker Lecuona, está em isolamento em Andorra. O espanhol testou negativo à Covid-19, mas o seu irmão está positivo e Lecuona é considerado um contacto de alto risco.

O GP da Europa corre-se no domingo, em Valência.