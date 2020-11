César Peixoto: "Não é normal uma equipa de Jorge Jesus sofrer tantos golos"

César Peixoto estranha o elevado número de golos sofridos pelo Benfica nos últimos dois jogos: três com o Boavista e três com o Rangers.

Um pecúlio pouco habitual nas equipas de Jorge Jesus, como sublinha, em Bola Branca, César Peixoto. O antigo jogador do Benfica, que foi orientado por Jorge Jesus, reconhece que algo se passa.

"Não é uma situação normal nas equipas de Jorge Jesus. Sei a importância que ele dá à organização defensiva e parece-me que é onde ele está a ter maior dificuldade, e onda há muitas dúvidas", admite.

Detalhes dos erros e dedo apontado aos laterais

Peixoto salienta que o Benfica "é muito forte na reação à perda da bola, na primeira fase de pressão", mas que depois "fica bastante exposto e há muita dúvida entre bola coberta e bola descoberta".

"Há a dúvida de como devem controlar o espaço nas costas da linha defensiva, com muita dificuldade na coordenação dessa situação, o que tem complicado a vida ao Benfica. Também é preciso perceber que tem havido muitos jogos, o que acaba por não permitir a Jorge Jesus trabalhar com a equipa. Para além disso, tem havido algumas lesões e também com uma defesa praticamente nova", destaca.

O agora treinador considera que o maior problema da defesa do Benfica está nas laterais. A ausência de Grimaldo torna a equipa "mais fraca", também porque Nuno Tavares "não está ao nível" do espanhol.

"Também a lesão de André Almeida dificultou, porque que é um jogador que conhece perfeitamente a orgânica defensiva do Jorge Jesus. A linha de quatro não estando bem oleada e da forma como ele trabalha, basta um não cumprir bem para que tudo abane e acaba por criar dificuldades, com os centrais e os laterais a ficarem mais expostos, mas penso que nas zonas laterais tem sido o maior problema", afirma o técnico.

Favoritismo para o Benfica frente a um Braga forte

Depois da derrota para o campeonato e do empate com o Rangers para a Liga Europa, o Benfica defronta o Sporting de Braga, na sétima jornada do campeonato. César Peixoto, que jogou no Benfica e no Braga, aposta numa águia mais pressionante e favorita, no entanto, avisa igualmente que os guerreiros vão entrar nas contas do campeonato.

O antigo internacional português, de 40 anos, espera um encontro "muito competitivo entre duas boas equipas". César Peixoto arrisca mesmo que Benfica e Braga "estão a praticar o melhor futebol em Portugal":

"Acredito que o Benfica vai ter mais iniciativa do jogo, porque joga em casa, e a jogar onde se sente mais confortável, que é no meio campo adversário, e um Braga a jogar dentro da sua ideia de jogo, mas se calhar a tentar aproveitar o espaço na linha defensiva do Benfica. É um jogo de resultado incerto, porque o Benfica tem vantagem por jogar em casa, mas este é um Braga que este ano vai ser competitivo e há que ter em conta."

O Benfica-Braga está agendado para as 20h00 de domingo, na Luz. Relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.