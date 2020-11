Ricardo. "Maximiano não pode baixar os braços"

"Neste momento não está a ser titular, mas também é uma aprendizagem. Não pode baixar os braços e quando surgir a oportunidade tem de aproveitar. Ele tem de fazer tudo para crescer na adversidade", diz Ricardo, antigo guarda-redes do Sporting, em entrevista à Renascença .

Ricardo aconselha Luís Maximiano a não baixar os braços nesta fase mais difícil da ainda curta carreira, em que deixou de ser titular do Sporting para dar o lugar a Adán.

Max, de 21 anos,renovou contrato com os leões até 2025 e viu o seu salário melhorado. Depois de ter realizado 31 jogos na época passada, ainda não foi utilizado este temporada.

Na pré-época, Luís Maximiano esteve afastado da equipa no período em que esteve infetado com Covid-19. Falhou, ainda, trabalho com Rúben Amorim na paragem para os jogos das seleções, em que foi chamado por Rui Jorge aos sub-21 de Portugal.